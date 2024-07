Fünf liebenswerte Konsolenflops

HQ

Meistersystem (1985)

Wenn wir heute über die 8-Bit-Generation sprechen, sprechen wir in erster Linie über das NES, das in vielerlei Hinsicht der Vorfahre der modernen Konsole ist. Nicht, weil es das Beste oder das Erste war, sondern weil es die besten Spiele in einer perfekt gestalteten Konsole mit einem brillanten Controller hatte. Aber es hatte einen Konkurrenten, auch wenn es nicht viel Konkurrenz bot. Sega veröffentlichte das weitaus leistungsstärkere Master System (1987 in Europa) und lieferte viele großartige Spiele. Aber Nintendo war ein kluger Geschäftsmann und sorgte dafür, dass diejenigen, die Spiele für das NES veröffentlichten, nicht mit Konkurrenten zusammenarbeiten durften. Es half auch nicht, dass der Master System viele coole Accessoires hatte, die Segas Experimentierfreudigkeit schon damals offenbarten, und nur drei Jahre später wurde der Mega Drive in Europa veröffentlicht und besiegelte das Schicksal von Master System für immer. Insgesamt wurden rund 12 Millionen Einheiten verkauft.

Atari Lynx (1989)

Ein paar Tage bevor das Game Boy veröffentlicht wurde und das tragbare Spielen für immer veränderte, hatte Atari sein Lynx veröffentlicht. Wo die Game Boy vier Grautöne anzeigen konnte, füllte Atari sie mit 4096 Farben und einem Spielerlebnis, das jede existierende Desktop-Konsole weit übertraf. Außerdem sahen die Patronen extrem hochtechnologisch aus, und ich erinnere mich, wie ich kaum sprechen konnte, als ich zum ersten Mal eine sah, und wie aufgeregt ich war, als ich eine kaufte und sie auf eine Klassenfahrt mitnahm. Leider fraß es immer wieder Batterien, als wären es Cornflakes, aber dank eines mitgelieferten Adapters war es immer noch möglich, es am Leben zu erhalten. Wie beim PS Vita fehlten jedoch Spiele und am Ende verkaufte sich das Atari Lynx nur zwei Millionen Einheiten, obwohl es zweifellos ehrgeizig war wie nur wenige andere zu dieser Zeit.

PlayStation Vita (2012)

Wir alle erinnern uns an diese Konsole, oder? Nur wenige dachten, dass Sony nach dem Tod der PSP zu tragbaren Konsolen zurückkehren würde, aber sie kündigten das technologische Wunder an, das die PS Vita ist, die heute wirklich zu gleichen Teilen Ehrgeiz und Luxus ausstrahlt. Darüber hinaus war es unglaublich clever gestaltet, da sowohl Hardware als auch Software wunderbar zusammenarbeiteten, und die gesamte Rückseite war eine einzige Touch-Oberfläche, die neue Arten von Spielen ermöglichte. Aber Sony verlor schnell den Überblick und veröffentlichte halbgare tragbare Versionen ihrer größten Konsolenserie, so dass die PS Vita von Indie-Spielen lebten, bevor Sony genug hatte und den Stecker zog. Das PS Vita wäre als Hardware weiter oben auf der Liste gestanden, wenn Sony ihm mehr Liebe geschenkt hätte, aber dieses High-Tech-Wunderwerk durfte von selbst sterben und als das Switch veröffentlicht wurde, hieß es mit geschätzten knapp 16 Millionen verkauften Einheiten für immer gute Nacht.

Neo Geo (1990)

Als das Neo Geo 1990 veröffentlicht wurde, war es in erster Linie ein Arcade-Automat. Aber das System wurde populär und SNK veröffentlichte die Heimversion AES - und nie zuvor oder danach war eine Konsole der Konkurrenz in Bezug auf die Leistung so überwältigend überlegen. Aber es hatte seinen Preis, und das Neo Geo war ursprünglich als reines Mietsystem gedacht. Glücklicherweise änderte SNK seine Meinung und begann, das Gerät mit Spielen zu verkaufen, die in heutiger Währung umgerechnet etwa 200 US-Dollar pro Stück kosten (ja, das ist keine Übertreibung). Mit diesen Preisen erreichten sie nie ein großes Publikum, aber der Neo Geo wurde zu einem Kultklassiker und lebte sieben Jahre lang, verkaufte eine Million Einheiten für die Heimversion - und die Spieleentwicklung ging bis 2003 weiter. Selbst heute muss man sich nur Neo Geo ansehen, um zu erkennen, dass es Exklusivität ausstrahlt, und das Spielen von Art of Fighting, Magician Lord oder Metal Slug 3 auf einem echten Gerät ist immer noch leistungsstark.

Dreamcast (1998)

Ein ernsthafter Anwärter darauf, meine Lieblingskonsole aller Zeiten genannt zu werden, ist auch der Flop, der so schlimm war, dass Sega beschloss, die Konsolenproduktion einzustellen und sich stattdessen nur auf Spiele zu konzentrieren. Ich spreche natürlich von der Dreamcast, die ich zum ersten Mal im Haus eines Gamereactor-Kollegen gesehen habe, lange bevor sie in Skandinavien veröffentlicht wurde. Ich hatte damals gute japanische Kontakte und schaffte es, selbst ein Gerät zu kaufen, mit dem ich eine tolle Zeit hatte. Die Konsole selbst war absolut atemberaubend und unglaublich stilvoll, komplett mit einem konkurrenzlosen ergonomischen Controller, Zubehör und Spielen direkt aus den Spielhallen. Abgerundet wurde das Ganze durch integriertes Internet und eine Speicherkarte mit einem Bildschirm, den man an die Controller anschloss, so dass sie auch Bildschirme hatten (so dass man das Leben seines Charakters in Resident Evil - Code: Veronica ohne Zähler auf dem Bildschirm sehen konnte). Es ist schwer zu beschreiben, wie viel Spaß ich mit dieser überlegenen Vorrichtung hatte, die verschwand, als Sony die meistverkaufte Konsole aller Zeiten - die PlayStation 2 - herausbrachte und gleichzeitig Nintendo seinen liebenswerten GameCube auf den Markt brachte und Microsoft plötzlich eine eigene Konsole wollte. Die Dreamcast wurde geliebt und vermisst, verkaufte sich aber nur neun Millionen Mal.