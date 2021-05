Fünf kommende Spiele, die bald angekündigt werden sollten

You're watching Werben

You're watching Werben

Unsere Redakteure sind gut vernetzt, denn ein paar von uns arbeiten bereits seit vielen Jahren mit Entwicklern und Publishern zusammen. Dabei bekommt man ab und zu so einiges mit, doch längst nicht alle Informationen sind für die Öffentlichkeit bestimmt. Nun ist es allerdings so, dass selbst ein gut gehütetes Geheimnis in einer solch kommunikativen Branche mit der Zeit zu etwas wird, worüber alle Bescheid wissen. Nachfolgend findet ihr einige der unangekündigten Spiele, die in die Kategorie „offenes Geheimnis" fallen.

Alan Wake 2

Jeffrey Grubb und Jason Schreier sind verlässliche Insider, die schon häufig Spiele enthüllt haben, noch bevor sie offiziell vorgestellt wurden. Ich kann ebenfalls bestätigen, dass Remedy an einem neuen Alan Wake arbeitet und es ist nur eines der Projekte, die wir der Partnerschaft von Remedy mit Epic Games zu verdanken haben. Was ich außerdem sagen kann ist, dass dieser Titel nicht ausschließlich für PC erscheinen wird. Das Gameplay scheint sich an der AWE-Erweiterung von Control zu orientieren, zudem kommen Licht und Schatten in den Kämpfen und bei den Rätseln zum Einsatz.

Mehr Borderlands

Wir mussten nach Borderlands: The Pre-Sequel fünf Jahre auf Borderlands 3 warten, daher werden viele Spieler glauben, dass wir jetzt wahrscheinlich eine Weile lang keinen Kammerjäger mehr brauchen werden. Ich weiß jedoch, dass ein neues Borderlands nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Dabei handelt es sich um eine Art Spin-Off, das sehr anders werden soll. Das Borderlands-3-DLC Director's Cut ist zwar noch nicht mal einen Monat alt, aber ihr werdet sicher überrascht sein.

Star Wars Jedi: Fallen Order 2

Viele dachten, dass der Star-Wars-Deal von Disney mit EA beendet sei, als Ubisoft Massive ein Open-World-Spiel in der weit, weit entfernten Galaxie ankündigte, aber das stimmt nicht ganz. EA-Teams arbeiten an mehreren Star-Wars-Titeln, darunter befindet sich auch ein Nachfolger von Star Wars Jedi: Fallen Order. Das Projekt liegt wieder in der Hand von Respawn, die schon etwas länger daran arbeiten. Bis 2023 soll es fertiggestellt sein, aber ganz so lange müssen wir nicht auf neue Star-Wars-Spiele warten...

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Denn es wird auch ein Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic geben, an dem Aspyr arbeitet. Die Begeisterung hält sich bei einigen Spielern in Grenzen, denn die Etwickler waren für den nicht gerade überzeugenden Port von Star Wars: Republic Commando verantwortlich. Gebt die Hoffnung noch nicht auf, denn sowohl Aspyr, als auch die Embracer Group wissen genau, wie wichtig dieses Projekt ist. Hoffentlich bekommen die Entwickler genug Zeit und Ressourcen, um ein wirklich tolles Remake abzuliefern.

The Last of Us Remake

Es wäre schön gewesen, die Reaktionen zu sehen, wenn dieses Projekt als Überraschung vorgestellt worden wäre, aber das hat Jason Schreier mit seinen Insider-Berichten wohl bereits verhindert. Vermutlich wird dieses Spiel hier eher wie The Last of Us Remastered werden, also erwartet nicht zu viel davon. Neben den erwarteten Verbesserungen bei Texturen, Auflösung und der Bildrate will das Team die Power der Playstation 5 nutzen, weshalb die Engine aus The Last of Us: Part II zum Einsatz kommen soll. Das bedeutet nicht nur ein Upgrade für die Grafik, es hat auch Einfluss auf ein paar andere Dinge.