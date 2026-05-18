Fünf Jahre später kehrt Conor McGregor mit einem Rückkampf gegen Max Holloway in die UFC zurück

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Zur gleichen Zeit, als die gesamte MMA-Community den allerersten Kampf Ronda Rousey gegen Gina Carano verfolgte, ein Event, das von Jake Pauls MVP und Netflix organisiert wurde und häufig gegen UFC kritisiert wurde, kündigte Dana White, UFC-CEO, die Rückkehr von Conor McGregor zum Kämpfen an: Er wird am 11. Juli ein Rückkampf gegen Max Holloway haben, 2026.

Der 37-jährige irische Superstar der UFC, der 2021 in den Ruhestand ging, um einen letztlich gescheiterten Versuch zu verfolgen, mit einem rechtsextremen Programm, das Donald Trump ähnelt, für das irische Präsidentenamt zu kandidieren, kehrt nächsten Sommer bei UFC 329 zurück. Nicht dort, wo viele erwartet hätten: das White-House-Event nächsten Monat mit Ilia Topuria, aber gegen den ehemaligen BMF-Titelträger Max Holloway in der T-Mobile Arena in Las Vegas am 11. Juli.

Es wird ein Rückkampf von ihrem ersten Kampf im August 2013 sein, als McGregor in Boston einstimmig gewann, sich aber das Kreuzband riss. McGregors letzter Kampf war im Juli 2021, als er durch technischen K.o. gegen Dustin Poirier verlor, und war für einen Kampf gegen Michael Chandler für 2024 angesetzt, der jedoch abgesagt wurde.