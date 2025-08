Fünf Jahre nach der tödlichen Explosion in Beirut sind die Ermittlungen kaum vorangeschritten

HQ

Fünf Jahre ist es her, dass am 4. August 2020 im Hafen von Beirut 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat infolge eines Brandes explodierten. 200 Menschen verloren ihr Leben, Tausende wurden verletzt und ein großer Teil der Stadt wurde zerstört – bei einer der größten nicht-nuklearen Explosionen, die jemals aufgezeichnet wurden.

Seit der Tragödie versammeln sich jedes Jahr die Opfer der Explosion, um gegen die mangelnde Rechenschaftspflicht zu protestieren: Eine Untersuchung wurde eingeleitet, stieß aber auf viele Hindernisse: Staatsanwälte wurden abgesetzt, Politiker weigerten sich, Fragen zu beantworten, die ihre parlamentarische Immunität betrafen. Der Richter, Tarek Bitar, der 2021 mit der Leitung der Ermittlungen beauftragt wurde, wurde laut Human Rights Watch zwei Jahre lang "von den libanesischen Behörden behindert".

In diesem Jahr fühlt es sich jedoch ein wenig anders an, wie von Al Jazeera interviewte Personen berichten, seit Anfang 2025 ein neuer Präsident und ein neuer Premierminister gewählt wurden, Joseph Aoun bzw. Nawaf Salam, die sich verpflichtet haben, den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und zum ersten Mal seit fünf Jahren "gibt es das Gefühl, dass sich eine Dynamik aufbaut", berichteten sie.

"Rechenschaftspflicht wäre der erste Schritt für die Libanesen im Libanon und in der Diaspora, um das Vertrauen zurückzugewinnen, und ohne Vertrauen wird der Libanon nicht in der Lage sein, sich zu erholen", sagte Bitar, der der Meinung ist, dass "sie ein Signal an die libanesische Öffentlichkeit senden müssen, dass einige der Verantwortlichen, auch wenn sie in hohen Positionen sind, zur Rechenschaft gezogen werden".