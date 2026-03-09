Fünf iranische Fußballer der Nationalmannschaft sollen Berichten zufolge von Australien Asyl erhalten haben, um das Land zu verlassen

HQ

Iran schied beim AFC Asiatischen Pokal der Frauen aus und verlor alle drei Spiele gegen die Philippinen, Südkorea und die Gastgeber Australien. Nun muss das Team in ein Land zurückkehren, das sie wegen ihres Protests, als sie sich weigerten, die Nationalhymne beim ersten Spiel zu singen, als "Verräter" bezeichnet hat. Sie brachen den Protest in den folgenden beiden Spielen ab, sangen und salutierten – etwas, das viele Experten als weiteren Protest interpretierten, nachdem sie von der iranischen Regierung aufgefordert worden waren, zu singen (das Gleiche geschah 2022 bei der Herrennationalmannschaft).

Als sie das Stadion mit einem Bus zum Hotel verließen, von wo aus sie nach Iran zurückkehren sollten, demonstrierte eine Gruppe anti-iranischer Unterstützer und skandierte "Rettet unsere Mädchen". Einige Medien berichteten, dass die Spieler im Bus SOS-Zeichen an die Menschen draußen gemacht haben.

Daraufhin wurde ein Bericht verbreitet, dass fünf Frauen des Nationalteams der Sicherheitsvorkehrungen rund um das Hotel entkommen sind und in Australien Asyl suchen. Donald Trump schrieb auf Truth Social, dass er mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese gesprochen habe, um den Spielern, die sich entscheiden zu bleiben, Asyl zu gewähren. Einige Spieler ziehen es vor, aus Angst vor Konsequenzen für ihre Familien nach Iran zurückzukehren.

"Wir sind tief besorgt um ihre Sicherheit, falls sie nach Iran zurückkehren", sagte Zaki Haidari von Amnesty International gegenüber DW. "Sie wurden im nationalen Fernsehen als 'Kriegsverräter' bezeichnet, allein weil sie ihre Ansichten friedlich äußerten. Im Iran kann eine solche öffentliche Anschuldigung Menschen ernsthafter Bestrafung durch die iranischen Behörden aussetzen."