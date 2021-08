Fünf flotte Entwickler-"Screenshots" halten Forza Horizon 5 im Moment fest

HQ

Forza Horizon 5 wurde letzte Woche in Microsofts Gamescom-Streams ausgiebig präsentiert. Playground Games hat zur Bewerbung des Titels auch noch einmal fünf neue Werbebilder in 4K-Auflösung veröffentlicht, damit die Spieler frische Hintergründe bekommen und die Spielgrafik in all ihrer Pracht genießen können.

In Forza Horizon 5 werden wir Mexiko auf vier Rädern erkunden und dabei wird den Spielern eine größere Welt als je zuvor in der Serie zur Verfügung stehen. Das bedeutet mehr Biome (wie Wüsten und Dschungel), dynamische Wetterbedingungen, Jahreszeiten und weiterentwickelte Mehrspielerfunktionen. Das Spiel erscheint am 9. November für PC, Xbox One und Xbox Series.