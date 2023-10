Fünf ehemalige Ubisoft-Führungskräfte wegen Vorwürfen sexueller Belästigung verhaftet

HQ

Es ist sicherlich nicht die beste Nachricht, auf die Ubisoft nach der Veröffentlichung der Assassin's Creed Mirage-Rezensionen hoffen konnte: ein Sexskandal. Auch wenn die Verdächtigen nicht mehr Teil von Ubisoft sind, waren sie es zu der Zeit, als die Ereignisse stattfanden, und es besteht kein Zweifel, dass dies das öffentliche Image des Unternehmens trübt.

Die Nachricht kam kurioserweise zeitgleich mit der Veröffentlichung der Mirage-Partituren, als Gamesindustry.biz berichtete, dass fünf ehemalige Ubisoft-Führungskräfte von der französischen Polizei nach einer langwierigen Untersuchung sexueller Übergriffe und Belästigungen innerhalb des Unternehmens verhaftet wurden. Unter den Verhafteten befinden sich der ehemalige Kreativdirektor Serge Hascoët und der ehemalige Vizepräsident für Redaktions- und Kreativdienste Tommy François.

Beide verließen den Publisher Mitte 2020 nach Vorwürfen von weit verbreitetem Missbrauch, Belästigung und Diskriminierung innerhalb von Ubisoft, einschließlich der Vorwürfe gegen die beiden Führungskräfte, die zu den laufenden Ermittlungen führten.

Die Verhaftungen fanden in den letzten 24 Stunden statt, und die Ermittlungen liegen nun in den Händen der Pariser Bezirksstaatsanwaltschaft in Bobigny.