Fünf DLC-Charaktere stecken im ersten Season Pass von Guilty Gear: Strive

Am Freitag erscheint das neue Kampfspiel von Arc System Works auf PC, Playstation 4 und Playstation 5, doch Vorbesteller können Guilty Gear: Strive bereits ab morgen spielen. Bandai Namco veröffentlichte am Wochenende neues Videomaterial zum Spiel, zum einen die musikalische Eröffnungssequenz und zum anderen den Launch-Trailer. In diesen neuen Trailern bekommen wir nun endlich eine Vorstellung davon, welche Überraschungen der erste Saison Pass für uns bereithält.

Der Preis für den Inhalt ist noch nicht kommuniziert worden, aber wahrscheinlich wird er ungefähr dem Preisunterschied zwischen der Standardausgabe und der Deluxe Edition entsprechen (also ca. 20 bis 25 Euro). Dafür erhaltet ihr in einem nicht näher datierten Zeitrahmen fünf neue Spielfiguren (die Season-Pass-Besitzer jeweils drei Tage früher spielen können), zwei weitere Kampfschauplätze und "zusätzliche Story"-Inhalte. Das ist ungefähr so vage, wie es nur geht, aber man kauft bei solchen Lizenzen halt die Katze im Sack.

