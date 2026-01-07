Fünf der seltsamsten Technologien, die wir auf der CES 2026 gesehen haben (Teil 1)

HQ

Wir haben auf der CES 2026 Stiefel vor Ort, und wenn es eine Sache gibt, die die Show weiterhin besser macht als irgendwo sonst, dann ist es, uns daran zu erinnern, dass die Zukunft nicht immer schlank, subtil oder ernst ist. Zwischen den bedeutenden Durchbrüchen stehen Produkte, die eindeutig in die Kategorie "Warum nicht?" fallen: seltsame, wunderbare Ideen, die irgendwie Sinn ergeben, sobald man sie persönlich sieht (oder auch nicht...). Hier sind einige der seltsamsten (und einprägsamsten) technischen Stücke, die wir bisher entdeckt haben.

Vinabot sprechender KI-Bilderrahmen

Erinnern Sie sich an die bewegten Porträts in Harry Potter, die beiläufig mit jedem plauderten, der vorbeiging? Vinabot versucht, diese Fantasie real werden zu lassen. Dieser KI-gesteuerte Bilderrahmen verwandelt ein normales Foto in eine sprechende, animierte Figur. Laden Sie einfach ein Bild und ein kurzes Skript hoch, und plötzlich kann Ihr Bild ein Gespräch führen. Es ist gleichermaßen magisch und leicht beunruhigend, was es auf der CES perfekt zu Hause fühlen lässt.

Musik, die du schmecken kannst: Lollipop Star

Die CES hat uns im Laufe der Jahre jede Menge futuristische Audiotechnik geliefert, aber Lollipop Star ist vielleicht die einzige, die man essen kann... Die Süßigkeit nutzt Knochenleitungstechnologie, um Musik durch Vibrationen im Schädel abzuspielen, während Sie sie lecken oder beißen. Jeder Lutscher ist an einen bestimmten Künstler und Geschmack gebunden, darunter Ice Spice, Akon und Armani White, und obwohl der Sound nicht gerade hi-fi ist, ist das Erlebnis auf die beste Weise unbestreitbar bizarr.

Ein Messer, das durch das Abendessen vibriert

Das C-200 Ultraschall-Kochmesser sieht aus wie eine normale Küchenklinge, bis man es einschaltet. Er vibriert 30.000 Mal pro Sekunde, was ihm hilft, mit weniger Widerstand und weniger Kleben durch Nahrung zu gleiten. Die Vibrationen sind so subtil, dass man sie nicht spürt, aber sie machen das Hacken sanfter und schneller. Mit 399 Dollar ist es definitiv nichts für Gelegenheitsköche, aber es könnte das unerwartet praktischste seltsame Gerät sein, das wir bisher gesehen haben.

Digitaler Nagellack, der auf Befehl die Farbe wechselt

iPolish bringt dir buchsbuchsecht intelligente Technik direkt an die Fingerspitzen. Die Press-On-Nägel des Unternehmens funktionieren mit einem kleinen Gerät und einer App, mit der Sie die Nagelfarben sofort wechseln können – mit mehr als 400 Farbtönen zur Auswahl. Anstatt deine Nägel neu zu lackieren, steckst du sie einfach in die Maschine und wechselst die Farben digital. Es ist Beauty-Tech, die sich etwas unnötig und leicht brillant anfühlt, besonders für alle, die ihren Look so oft wie ihre Kleidung ändern.

L'Oréals LED-Gesichtsmaske, die wie aus einem Science-Fiction-Film aussieht

L'Oréals neue LED-Gesichtsmaske ist schwer zu ignorieren – und das nicht nur, weil sie ein wenig beunruhigend wirkt. Die Maske besteht aus flexiblem Silikon und wird mit roten und nahezu infraroten LEDs beleuchtet; sie ist darauf ausgelegt, die Haut mittels Lichttherapie zu glätten und zu straffen. Es haftet wie eine zweite Haut am Gesicht, leuchtet mit venenartigen Mustern, die sich eher wie Cyberpunk als Hautpflege anfühlen. Das Unternehmen sagt, es komme 2027, aber es ist bereits eines der unheimlichsten Schönheitsgeräte auf der Messe.