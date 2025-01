Fund antiker Münzen auf holländischem Feld enthüllt römische Kriegsbeute

HQ

Bei einer bemerkenswerten Entdeckung auf einem niederländischen Feld wurde ein Schatz von 44 Goldmünzen zutage gefördert, von denen Experten glauben, dass es sich um die Kriegsbeute aus der frühen römischen Eroberung Britanniens handelt. Die Münzen, die unter der Herrschaft des keltischen Königs Cunobelinus geprägt wurden, wurden neben Hunderten von römischen Münzen von zwei Amateurarchäologen in Bunnik bei Utrecht gefunden. Der Hort stammt aus der Zeit um 43 n. Chr. und umfasst sowohl römische als auch britische Stater, die einen wertvollen Einblick in die Zeit der römischen Feldzüge geben. Forscher vermuten, dass diese Münzen wahrscheinlich von einem römischen Soldaten vergraben wurden, möglicherweise als Teil einer militärischen Auszahlung. Der Fund markiert einen Durchbruch im Verständnis der römischen Invasion und ergänzt die historischen Aufzeichnungen dieser Zeit. Die Goldmünzen sind heute im Nationalmuseum für Altertümer in Leiden ausgestellt.

Könnte diese Entdeckung unser Verständnis davon, wie die Römer ihre Eroberungen finanzierten, verändern?

National Museum of Antiquities in Leiden

