Funcoms kommendes Dune-Spiel orientiert sich an Conan Exiles

Frank Herberts legendäres Science-Fiction-Universum Dune wurde nur einmal in Filmform festgehalten (von David Lynch), doch obwohl seine Arbeit viele Menschen inspirierte, kennen Spielen und TV-Zuschauer die Geschichte eigentlich nicht sehr gut. Das ändert sich aber vielleicht bald, da Regisseur Denis Villeneuve an einer gigantischen, zweiteiligen Neuinterpretation des Materials arbeitet, während der Entwickler Funcom unter anderem ein neues, großes Spiel auf Basis des Romans erstellt.

Dieses Projekt scheint sich sehr stark am letzten Spiel der Studios, Conan Exiles, zu orientieren. Das Game hatte einen schweren Start, erwies sich für Funcom später jedoch als großen Erfolg, da die Spieler die nach der Veröffentlichung erstellten Inhalte annahmen. Im kürzlich veröffentlichten Jahresbericht veranschaulicht das Studio seinen Investoren, welche Einflüsse Conan Exiles auf Dune haben wird.

In dem Bericht bezeichnet Funcom das Strategiespiel mit dem "Games as Service"-Modell. Außerdem wurde angegeben, dass es ein Open-World-Projekt in einer Mehrspieler-Umgebung sei, das Conan Exiles ähneln wird. Das Spiel wird voraussichtlich erst in wenigen Jahren erscheinen und mit einem großzügigen Budget zwischen 30 und 50 Millionen US-Dollar auskommen.