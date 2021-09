Funcom kauft Lizenzrechte für Conan, Mutant Year Zero und mehr

HQ

Der Publisher Funcom scheint sich mit Titeln, wie Conan Exiles und Mutant Year Zero: Road to Eden, nach einigen schwierigen finanziellen Jahren wieder etwas gefangen zu haben. Diese Dynamik ist der Grund, warum sich das norwegische Unternehmen kürzlich dazu entschlossen hat, sich die Rechte an Conan der Barbar, Mutant Year Zero, Solomon Kane, Kull of Atlantis, Kult und einigen anderen Marken der Cabinet Group zu sichern.

Das geistige Eigentum soll in einem neuen Studio namens Heroic Signatures gesammelt werden, die in Zukunft nicht nur an Spielen arbeiten werden. In der Pressemitteilung heißt es, dass diese Firma alle Arten von Medien erkunden möchte und somit auch Filme, Fernsehsendungen und Spielzeug in Betracht zieht.