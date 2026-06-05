Fumito Uedas Project Robot, umbenannt in Gen Atlas, zeigt einen actiongeladenen Gameplay-Einblick beim Summer Game Fest

Fumito Ueda geht für sein neues Spiel bei genDESIGN, veröffentlicht von Epic Games, in Richtung Sci-Fi. Das wussten wir, aber was wir nicht wussten, war, dass der japanische Schöpfer (Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian) während des derzeit laufenden Summer Game Fest Live in den ersten Reihen des Dolby Theatre saß und dass Moderator Geoff Keighley einen brandneuen Trailer für sein Projekt vorstellen wollte.

Project Robot ist nicht mehr ein Codename, sondern wurde offiziell in Gen Atlas umbenannt, und das Video zeigte einige kurze Momente des tatsächlichen Spiels, damit die Spieler eine Vorstellung davon bekommen konnten, was sie erwartet. Uedas Markenzeichen zeigt sich in der Einsamkeit, den Silhouetten, der Wüste und den riesigen Kreaturen (Golems oder Mechs), aber dieses Spiel wirkt auch actiongeladen, mit verschiedenen Arten von Third-Person-Schießereien, die zum üblichen Mix hinzugefügt werden.

HQ

Gen Atlas basiert auf der Unreal Engine 5 und wird für den PC über den Epic Games Store, PS5 und Xbox Series veröffentlicht.