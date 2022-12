Fumito Ueda wird voraussichtlich nächstes Jahr sein neues Spiel enthüllen

HQ

Fumito Ueda und sein Team Ico lieferten Ico und Shadow of the Colossus und wurden berühmt für ihre sehr originellen und atemberaubenden Spiele. Auch wenn ihr dritter Titel The Last Guardian mehrere Jahre in der Entwicklungshölle festzustecken schien, wurde er schließlich für PlayStation 4 veröffentlicht und erhielt ebenfalls überwiegend positive Kritiken.

Aber Ueda selbst verließ Sony und Team Ico 2011 und gründete sein eigenes Studio namens GenDesign (das bei der Fertigstellung von The Last Guardian half). Aber bisher haben wir ihr erstes Spiel noch nicht gesehen oder sogar einen Titel dafür bekommen. Es scheint jedoch, dass wir nächstes Jahr etwas Neues sehen könnten.

In der neuesten Ausgabe von Famitsu (via Gematsu) teilen japanische Entwickler ihre Pläne für 2023, und Ueda hat eine kryptische Botschaft, die eindeutig zu implizieren scheint, dass wir nächstes Jahr sehen werden, woran sie gearbeitet haben. Er sagt:

"Ganz GenDesign arbeitet hart daran, endlich etwas ankündigen zu können, also gebt uns bitte eure Unterstützung."

Nun, es ist schließlich Ueda, also färben Sie uns fasziniert. Bist du?