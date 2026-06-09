Fumito Ueda hat "absolut alles" in Gen Atlas

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Fumito Ueda, der legendäre Entwickler hinter Ico, Shadow of the Colossus und The Last Guardian, ist nicht unbedingt ein schneller Arbeiter. Ueda ist sich dessen sehr bewusst, und obwohl er zugibt, dass er gerne Spiele schneller machen würde, ist er auch ein Sklave seiner Vision, und für sein kommendes Spiel, Gen Atlas, hat er "absolut alles" hineingesteckt.

Im Gespräch mit VGC sagte Ueda, dass ihm mit einem Jahrzehnt zwischen seinen Projekten nur zu bewusst ist, dass jedes neue Spiel eines seiner letzten sein könnte. "Ich bin achtsam, aber das gilt für jedes einzelne Spiel und Projekt, an dem ich arbeite. Jedes Mal, wenn ich etwas mache, weiß man nie, wann oder ob es ein Nächstes gibt", sagte er.

"Und was ich damit meine, ist, dass es damit zu tun hat, wie das Spiel, der Titel, das Erlebnis wahrgenommen werden, wie gut es gerankt oder verkauft wird, und man weiß nie, ob es eine weitere Chance gibt. Also gebe ich für jedes einzelne Projekt, das ich bisher gemacht habe, mein absolutes Bestes, und genau das mache ich auch mit Gen Atlas ", fuhr er fort.

Ueda würde es lieben, wenn das Spiel gute Kritiken bekommt und sich gut verkauft, aber wenn er ein Projekt fertig hat, sucht er am meisten, ob er damit zufrieden ist oder nicht. Wir werden herausfinden, ob das für Gen Atlas zutrifft, wenn das Spiel schließlich veröffentlicht wird.