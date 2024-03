Full Swing In der zweiten Saison steigt die Spannung, als PGA und LIV Golf aufeinanderprallen

Netflix hat in letzter Zeit Sportdokumentationen herausgebracht, da der Streamer zuletzt die neueste Staffel von Formula 1: Drive to Survive vorgestellt hat, aber davor auch eine Rugby-Dokumentation namens Six Nations: Full Contact debütierte, eine neue Staffel der Tennisshow Break Point brachte und sich sogar mehrere Fußballer bei der Weltmeisterschaft in der Captains of the World -Serie ansah. Jetzt ist es an der Zeit, in die Welt des Golfsports zurückzukehren, um mehr Full Swing.

In der neuesten und zweiten Staffel der Show kochen die Spannungen über, da sie die bahnbrechende Entscheidung der PGA Tour dokumentieren will, sich mit der von Saudi-Arabien unterstützten LIV Golf zu verbünden, obwohl die PGA im Wesentlichen alle Golfer ausgeschlossen hat, die im Jahr zuvor an dem letztgenannten Turnier teilnehmen wollten. Darüber hinaus können wir einen Einblick in das aufregende Ryder Cup des letzten Jahres sowie eine weitere Erkundung des Lebens der vielen Athleten erwarten, die heute den Profigolfsport ausmachen.

Full Swing wird am 6. März wieder auf Netflix zu sehen sein, und Sie können sich den Trailer zur zweiten Staffel unten ansehen.