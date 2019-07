Full Body: Drei Damen verdrehen Vincent den Kopf im neuen Catherine-Trailer

Atlus und Sega wurden in flagranti erwischt, denn wir haben gestern Abend eine Demoversion von Catherine: Full Body im PSN entdeckt. Wer sich einen Vorgeschmack auf das überarbeitete Puzzle-Abenteuer von 2011 machen möchte (das Anfang des Jahres auf dem PC landete), darf sich also schon jetzt in Vincents Viereck-Beziehung stürzen. Das Gameplay ist eine Mischung aus Narrative Adventure und Rätsel-Game, denn in der Nacht wird der untreue Lüstling von Alpträumen geplagt und muss komplexe Treppengebilde erklimmen, um in die Freiheit zu gelangen.

Darüber hinaus haben wir einen neuen Trailer zum Spiel erhalten, der im Wesentlichen aber das bisher gezeigte Material enthält. Wir sehen kurz die drei Damen in Vincents Leben und welche Vorzüge sie in den Augen des jungen Mannes mit sich bringen. Catherine: Full Body erscheint am 3. September exklusiv auf der PS4.