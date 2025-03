Fügen Sie Paläontologe zu Ihrer Liste der Jobs in No Man's Sky im neuen Relics-Update hinzu Sammle Fossilien und kämpfe gegen riesige Steingiganten in dieser neuesten Erweiterung.

HQ Wieder einmal beeindruckt Hello Games damit, wie viele Inhalte es No Man's Sky Spielern kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Die neueste Erweiterung, Relikte, fordert uns auf, Pinsel und Skalpell herauszuholen, während wir nach Fossilien uralter außerirdischer Fauna suchen. In der Erweiterung kannst du Fossilien bauen, um sie auszustellen, mit ihnen zu handeln und vieles mehr. Vielleicht stößt du sogar auf einen Planeten, auf dem die Überreste dieser alten Bestien wieder zum Leben erwacht sind und so laufen, als hätten sie noch Fleisch und Organe an ihren Skelettkörpern. Einige Begräbnisstätten werden von uralten Steinwächtern verteidigt, die du aufbrechen musst, wenn du die Fossilien für dich beanspruchen willst. Die Relics-Erweiterung für No Man's Sky ist jetzt verfügbar und ihr könnt euch im Trailer unten ansehen, was sie hinzufügt: HQ