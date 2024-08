Füge das Haus der Familie Weasley diesen September zu deiner Lego-Sammlung hinzu

HQ

Im September beginnt das Schuljahr und das bedeutet, dass nicht nur die Kinder wieder in die Schule strömen, sondern auch Hexen und Zauberer. Um diese Zeit zu feiern, hat sich Lego wieder mit dem Wizarding World of Harry Potter zusammengetan, um ein neues Set zu entwickeln, das eines der ikonischsten Gebäude der gesamten Serie aus Steinen bauen soll: The Burrow.

In diesem Set wird das Haus der Familie Weasley im Ziegelformat verewigt und enthält verschiedene Feinheiten wie einen funktionierenden Kamin mit einer Floo Network -Funktion, um eine Minifigur verschwinden zu lassen, eine magische Küche zum Geschirrspülen, geneigte Wände und Böden und natürlich auch 10 Minifiguren, wie die gesamte Weasley-Bande (Ginny, Ron, Molly, Arthur, Fred, George, Bill und Percy) und Harry Potter und Errol die Eule.

Das Set umfasst 2.405 Teile und wird am 4. September weltweit zum Preis von 259,99 € / 259,99 $ / 219,99 £ vorgestellt.

