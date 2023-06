FUBAR bekommt eine zweite Staffel

Obwohl Arnold Schwarzenegger einer der größten Actionfilmstars aller Zeiten ist, wartete er, bis er 75 Jahre alt war, bevor er die Gewässer des Fernsehens testete. Der berühmte Star gab vor einigen Wochen sein TV-Debüt in der Netflix-Serie FUBAR, und anscheinend war es ein großer Erfolg, da der Streamer der Show bereits grünes Licht für eine zweite Staffel gegeben hat.

Wie während der Tudum-Veranstaltung am Wochenende erwähnt, wird FUBAR in Zukunft zurückkehren, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich davon ausgehen können, dass Arnie vorerst auch weiterhin als CAO (Chief Action Officer) von Netflix tätig sein wird.

Es gibt kein Wort darüber, wann FUBAR Staffel 2 erscheinen wird, aber es wird wahrscheinlich frühestens Ende 2024 sein, da die erste Staffel erst Ende Mai 2023 debütierte.