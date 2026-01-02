FTSE 100 durchbricht zum ersten Mal die 10.000-Grenze

HQ

Der FTSE 100 hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 10.000 Punkten überschritten, erreichte Anfang 2026 einen neuen Meilenstein und krönte ein starkes Jahr für den britischen Aktienmarkt. Der Index stieg im frühen Handel kurzzeitig über die Schwelle, bevor er sich leicht entspannte, was bestätigte, dass die psychologische Barriere endlich durchbrochen war.

Dies spiegelt eine starke Rallye der letzten 12 Monate wider, wobei der FTSE 100 im Jahr 2025 um mehr als 20 % zulegte. Die Gewinne wurden von Schwergewichten wie Rolls-Royce, Melrose und Fresnillo angeführt, während auch Verteidigungs-, Energie- und Bergbauunternehmen starke Leistungen angesichts veränderter globaler Investitionsströme erzielten.

FTSE 100 // Shutterstock

Die Rallye Londons erfolgte, während die globalen Märkte von Erwartungen an Zinssenkungen, widerstandsfähiges Wirtschaftswachstum und anhaltende Begeisterung für künstliche Intelligenz profitierten. Unsicherheit, die Anfang des Jahres durch die US-Handelsspannungen entstanden war, veranlasste einige Investoren, sich von der Wall Street zu entfernen und in vergleichsweise unterbewertete Märkte wie Großbritannien zu investieren.

Der Meilenstein trägt symbolisches Gewicht für einen Benchmark, der 1984 mit 1.000 Punkten eingeführt wurde und lange als langsamere Alternative zu US-Indizes gilt. Seine internationale Präsenz, bei der viele Beteiligte im Ausland Einnahmen generieren, hat geholfen, sich vor inländischen wirtschaftlichen Belastungen zu schützen.

Der Anstieg des FTSE stärkte auch die breiteren europäischen Märkte, wobei der Stoxx 600 Rekordwerte erreichte und gleichzeitig Stärke bei Rohstoff- und Verteidigungswerten erreichte und das neue Vertrauen in britische Aktien nach Jahren der Schwäche unterstreichte.

Was ist der FTSE 100?:

Der FTSE 100 ist der wichtigste Aktienindex des Vereinigten Königreichs und verfolgt die Kursentwicklung der 100 größten an der London Stock Exchange gelisteten Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Es wurde 1984 mit einem Startwert von 1.000 Punkten gegründet und gilt weithin als Barometer für die Gesundheit des britischen Aktienmarktes und, aufgrund der internationalen Natur vieler seiner Bestandteile, als teilweise Spiegelbild globaler Wirtschaftstrends.