FTC will Berufung gegen die Übernahme von Activision Blizzard King durch Microsoft einlegen

Was für eine Achterbahnfahrt diese Akquisition bisher war. Während viele Regionen und Handelskommissionen auf der ganzen Welt mit Microsofts Mega-Fusion im Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar Activision Blizzard King einverstanden zu sein scheinen, ist die britische Competition and Markets Authority weniger daran interessiert, den Deal zu genehmigen, eine Entscheidung, die das Vereinigte Königreich nach den USA allein zu sehen schien Federal Trade Commission hat kürzlich sein Gerichtsverfahren verloren. Es sieht jedoch so aus, als würde die FTC nicht kampflos untergehen.

Wie The Verge feststellte, hat die FTC eine Mitteilung eingereicht, in der es heißt, dass sie gegen die Entscheidung von Richterin Jacqueline Scott Corley, den Deal zu genehmigen, Berufung einlegen wird, aber was die Argumente betrifft, die sie dieses Mal vorbringen wird, muss noch erwähnt werden und wird erst erwähnt, wenn die vollständige Berufung eingereicht ist.

Damit die FTC Microsofts Plänen erneut einen Strich durch die Rechnung machen kann, muss dieser vollständige Einspruch eingereicht und im Wesentlichen angenommen werden, damit die Ninth Circuit Court of Appeals eine Notaussetzung erlassen kann, um die einstweilige Verfügung zu verlängern, die Microsoft daran hindert, den Deal abzuschließen. Der Haken an der Sache ist, dass diese einstweilige Verfügung am Freitag, den 14. Juli um 23:59 Uhr PT (7:59 Uhr BST/8:59 Uhr MESZ am 15. Juli) aufgehoben wird und die eigentliche Frist für den Deal am 18. Juli endet, was bedeutet, dass Microsoft die Fusion Anfang nächster Woche abschließen könnte, um die Pläne der FTC überwinden zu können, sie noch einmal zu verlangsamen.

Das Problem für Microsoft kommt dann jedoch wieder auf die britische CMA zurück, da der blockierte Deal wahrscheinlich gelöst werden muss, bevor Microsoft den Activision Blizzard King Mega-Deal abschließen kann. Da die CMA kürzlich davor gewarnt hat, dass eine Umstrukturierung des Deals eine neue Untersuchung einleiten könnte, bedeutet dies wahrscheinlich, dass die Gespräche zwischen Microsoft und der CMA noch einige Zeit andauern werden.