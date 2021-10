Frühstart bei Riders Republic: Early Access ist vier Stunden lang für alle verfügbar

HQ

In einer Woche wird Riders Republic offiziell erscheinen, aber heute startet die inzwischen dritte Gelegenheit, den Titel vor dem Start kostenlos anzuspielen. Im Laufe des Tages wird das Extremsportspiel für Interessenten auf allen Plattformen verfügbar sein. Ihr dürft bis zum 27. Oktober zwar nur insgesamt vier Stunden spielen, doch eure Fortschritte werden in die Vollversion übertragen, sofern ihr diese später kauft. Wahrscheinlich könnt ihr eure Spieldaten aber auch in kommenden Anspielaktionen aufgreifen, die es ganz ohne Frage geben wird. Der Publisher versucht auf diese Weise, zusätzliche Spieler auf das Extremsportspiel aufmerksam zu machen und das geht bekanntlich immer noch am besten, wenn man das "Gratis"-Schild in der Nähe aufstellt.