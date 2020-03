Früherer Nintendo-Chef Reggie Fils-Aimé tritt Gamestop bei

Nach seiner Pensionierung im letzten Jahr hat sich Reggie Fils-Aimé in neue Abenteuer gestürzt. Der ehemalige Präsident von Nintendo Amerika hat sich zuerst als Uni-Professor versucht, doch ab dem 20. April wird Fils-Aimé zusammen mit anderen Wirtschaftsexperten ein Mitglied der Manager-Komitees der Videospiel- und Merchandise-Händlers Gamestop. Der neue Vorstand wird das bisherige Führungsteam ablösen. Das Unternehmen versucht nach wie vor, sich über Wasser zu halten, weil es dem Geschäft seit Jahren nicht so gut geht. Reggies Wahl ist zweifellos angemessen, da der frühere Präsident von Nintendo Amerika von der Gaming-Community sehr geschätzt wird und er über langjährige Erfahrung in der Branche verfügt.

Quelle: VentureBeat, Twitter