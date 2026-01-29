Früherer Mitarbeiter von Ubisoft Osaka macht die Probleme des Unternehmens auf das "Big Business Syndrome" verantwortlich.

HQ

Wenn man bestimmte Ecken des Internets fragt, stammen die meisten Probleme von Ubisoft aus sogenannten "DEI"-Initiativen – das heißt, sie praktizieren Inklusion und ihre Geschichten drehen sich manchmal um Minderheitenfiguren wie Yasuke, der in Assassin's Creed Shadows als klassischer "Außenseiter" auftritt. Dieser spezielle Fall und mehrere andere haben eine toxische Diskussion im Internet erzeugt, zu der Ubisoft selbst mehrfach Stellung genommen hat.

Obwohl es schwer zu beurteilen ist, ob es einen bestimmten Grund gibt, warum das Unternehmen in Schwierigkeiten steckt, hat ein ehemaliger Ubisoft-Mitarbeiter aus dem Studio in Osaka eine etwas andere Sichtweise und widerspricht der Vorstellung, dass diese Initiativen die Ursache der Probleme seien. Stattdessen sagt die Person, dass die Probleme aus dem sogenannten "Big Business Syndrome" resultieren:

"Der Rückgang der Marketing- und Kreativabteilungen resultierte aus dem Big Business Syndrome – etwas, das jedem großen Unternehmen passieren kann – ein Beispiel dafür war die extrem niedrige Fluktuationsrate, die zu einem klaren Mangel an leitenden Mitarbeitern mit Erfahrung in der Entwicklung von Online-/Mobile- und F2P-Spielen führte. Darüber hinaus sahen sie als French-First-Unternehmen, das Zweigstellen außerhalb französischsprachiger Regionen eröffnete, um eine globale Entwicklungsstruktur aufzubauen, mit Managementproblemen konfrontiert, die einzigartig für globale Unternehmen ohne Englisch sind."

Diese Probleme mögen einzigartig für Ubisofts Osaka-Betrieb sein und sind natürlich nur die Perspektive einer Person, aber es gibt Hinweise darauf, dass Ubisofts Probleme sehr systematisch sind.