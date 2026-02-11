Frühere Square Enix-Speicherdateien geben dir zusätzliche Boni in The Adventures of Elliot

HQ

Diesen Sommer wird Square Enix mit seinem HD-2D-Konzept etwas Neues ausprobieren, wenn sie The Adventures of Elliot: The Millennium Tales veröffentlichen. Alle bisherigen HD-2D-Spiele waren rundenbasiert, aber jetzt wird es ein Action-Rollenspiel mit Schwerpunkt auf Zeitreisen sein.

Square Enix hat angekündigt, dass es einige Boni für alle geben wird, die ihre vorherigen HD-2D-Rollenspiele gespielt haben. Du musst Speicherstände dieser Titel auf demselben Konto haben, mit dem du The Adventures of Elliot: The Millennium Tales benutzt hast (außer auf Steam, wo das Spiel in deiner Kaufhistorie stehen muss), und die Spiele, die dir zusätzlichen Inhalt gewähren, sind Octopath Traveler 0, Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, Verschiedene Daylife- und Triangle-Strategien.

Hier ist, wofür du berechtigt bist, wenn du Speicherstände von ihnen hast:

Octopath Traveler 0– Erhöht den Schwertschaden an Gegnern mit 30 % oder weniger Vitalität um 10 %.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Schwertmagite "Kritischer Treffer" – Erhöht die Schwert-Trefferquote um 6 %.

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Schwert-Magite "Tapfer" – Erhöht den verursachten Schwertschaden um 10%. Verbraucht beim Verteidigen etwas mehr Schildausdauer.

Various Daylife

Schwert-Magite "Expeditionary Wisdom" – Verringert die Schwertladezeit um 10 %.

Triangle Strategy

Schwertmagit "Konterhaltung" – Erhöht den verursachten Schwertschaden um 10 %, während die Schildausdauer 90 % oder mehr beträgt.

Mehr dazu können Sie auf der Square Enix-Website lesen, einschließlich Informationen darüber, wie Sie Anspruch auf Ihre Anspruch in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales geltend machen können.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales wird später in diesem Jahr für PC, PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X veröffentlicht.