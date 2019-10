Früher Dezember-Termin für Darksiders Genesis auf PC und Stadia

Airship Syndicate und THQ Nordic haben soeben das Erscheinungsdatum von Darksiders Genesis auf PC und Konsolen datiert. Am 5. Dezember startet das Action-Rollenspiel aus der isometrischen Perspektive auf dem PC und auf Google Stadia, Spieler auf den verfügbaren Konsolen-Systemen müssen sich noch bis zum nächsten Jahr gedulden. Die Versionen für PS4, Xbox One und Switch werden voraussichtlich erst am 14. Februar eintreffen. Ein neuer Trailer zeigt euch ein Aufeinandertreffen vom apokalyptischen Reiter Strife und dem Schänder Malgros.

