Frühe Vorhersagen gehen davon aus, dass Avatar: Fire and Ashes eine Eröffnung von 340–380 Millionen Dollar haben wird, etwas weniger als The Way of Water

Avatar: Fire and Ash steht kurz davor, Pandora- und Na'vi-Fieber auf der ganzen Welt erneut zu entfachen. In den nächsten 48 Stunden wird der Film in nahezu jedem Markt weltweit veröffentlicht, und aus Kartenverkäufen im Voraus (danke, Deadline) sehen wir bereits, dass er voraussichtlich Hunderte Millionen Dollar einspielen wird. Aber wird das ausreichen?

Die ersten Prognosen, basierend auf den heutigen Vorabverkäufen der Tickets in Deutschland, Frankreich, Mexiko, Brasilien, Italien, Korea und den Vereinigten Staaten sowie in den Gebieten China, Großbritannien, Japan, Indien und Spanien, wo es am Freitag veröffentlicht wird, schätzen, dass es ein erstes Wochenende zwischen 340 und 380 Millionen Dollar kosten wird, was es zur zweitbesten Eröffnung des Jahres 2025 macht. nur hinter Zootropolis 2.

Jeder andere Film würde inzwischen den Champagner des Erfolgs platzen, aber nicht James Camerons Franchise. Avatar 3 würde, falls diese Vorhersagen wahr werden, leicht hinter Avatar: The Sense of Water zurückliegen, das in seinen ersten Tagen auf dem US-Markt 30 % mehr einspielte. Es hilft auch nicht, dass die Kritiker diesmal von der Fortsetzung deutlich weniger beeindruckt sind (wir selbst haben eine sehr gründliche, spoilerfreie Rezension, die darüber debattiert), und dass sie ihn auf Rotten Tomatoes als der am wenigsten ansprechende der drei Filme einstufen, mit aktueller Bewertung von 71 % (Avatar 81 % und Avatar: The Sense of Water 76 %).

Da Weihnachten jedoch noch einige Tage entfernt sind und in vielen Ländern nationale Feiertage für die Neujahrsfeierlichkeiten stattfinden, kann Avatar: Fire and Ash seinen Vorgänger (der 2,34 Milliarden Dollar einspielte und damit den dritterfolgreichsten Film der Geschichte macht) dennoch übertreffen.

Wenn James Cameron dieses Filmmaterial für ein hypothetisches Avatar 4 und Avatar 5 nutzen will, muss 'Fire and Ash' mindestens 2 Milliarden Dollar erreichen. Viel Glück, Jake Sully.