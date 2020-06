Frühe Version von Torchlight III im Early Access spielbar

Nachdem Echta Games ihr MMORPG-Vorhaben Torchlight Frontiers in Torchlight III umgemodelt haben, sind sie nun offenbar bereit, Spieler in die bunte Hack'n'Slash-Orgie zu entlassen. Publisher Perfect World Entertainment hat den Actiontitel auf der PC Gaming Show in einem Video demonstriert und gleichzeitig auf Steam in die Early-Access-Phase entlassen. Interessierte dürfen sich für knapp 30 Euro Einlass zum Spiel verschaffen und neben "mehr als 100.000 Ausrüstungsgegenständen" die ersten beiden Story-Akts ausprobieren. Ein weiterer Akt soll im Laufe dieser Entwicklungsphase noch kommen, bis dahin dürfen wir unser eigenes Fort individualisieren und aufrüsten.

