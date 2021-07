Frühe Version von Company of Heroes 3 bis August spielbar

Unsere Vorschau zu Company of Heroes 3 habt ihr ja vielleicht schon gesehen, doch für alle Anderen wollten wir noch einmal eine grundlegende Vorstellung des Projekts anfertigen. Relic Entertainment kündigte gestern Abend den neuesten Teil ihrer Echtzeitstrategiespielreihe an, den die Entwickler als „natürliche Evolution" von Company of Heroes (1) beschreiben. Nächstes Jahr soll das Spiel auf dem PC erscheinen, ihr könnt aber bereits jetzt in einen frühen Test-Build reinspielen. Auf Steam findet ihr noch bis zum 4. August die sogenannte Pre-Alpha-Version, die auch Grundlage unseres Ersteindrucks war.

Company of Heroes 3 soll sich laut den Entwicklern auf die alten Stärken der Serie beziehen und diese Basis um spielerische Freiheiten erweitern. Hauptmerkmal ist aktuell die Kampagnenerfahrung, die im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. Ihr versucht das abscheuliche Nazi-Deutschland, das 1943 in Italien eingefallen ist, zurückzudrängen und wie ihr dabei vorgeht, das soll sich von Spieler zu Spieler unterscheiden können. Ben hat in seiner Vorschau erklärt, dass man verschiedene Missionen annehmen kann, um unterschiedliche Vorteile zu erhalten und solche Nebenbeschäftigungen werden euren Truppen offenbar nicht nur wertvolle Kampferfahrung zur Verfügung stellen, es soll angeblich auch einen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte nehmen.

Spielerisch soll vieles beim Alten bleiben, da sich Relic Entertainment auf den Ausbau der Kern-Gameplay-Elemente konzentriert. Die Echtzeittaktik wird vor allem an den steten Ausbau und die Ausbildung eurer Einheiten anknüpfen, die mit Kampferfahrung stärkere Fähigkeiten freischalten. Übrigens wird Company of Heroes 3 auch Fahrzeuge beinhalten und die Zerstörung der Gebäude soll eine größere Rolle einnehmen. Ein sich veränderndes Schlachtfeld hat natürlich Auswirkungen auf den Sichtradius und die Schusslinie eurer Truppen, sowie auf das Deckungssystem.

Bei all diesen Dingen wollen die Entwickler die Meinungen der Spieler einbeziehen, deshalb könnt ihr auch schon in dieser Phase spielen, was das Studio bislang auf die Beine gestellt hat. Das Strategiespiel soll größer, schöner und besser als alle bisherigen Iterationen werden, bislang kennen wir aber noch nicht allzu viele Details zum etwaigen Umfang des Titels. Neben der Kampagne dürft ihr euch auf Mehrspielergefechte und Skirmish-Karten freuen, die ihr alleine oder mit Freunden gegen die KI angeht. Company of Heroes 3 soll außerdem mehr einzigartige Fraktionen vorstellen, als vergangene Ableger.

Quelle: Relic Entertainment.