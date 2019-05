Frozenbyte arbeitet an MMO namens Starbase

Es ist eine Weile her, dass der finnische Entwickler Frozenbyte mit Trine und dessen Nachfolger wirklich große Erfolge feierte. Nun steht der vierte Teil des kooperativen Abenteuers an, doch der magische Plattformer ist nicht das einzige, in das das Studio investiert. Sie arbeiten an einem MMORPG namens Starbase, bei dem wohl (fast) alles zerstört und wieder aufgebaut werden kann. Der Fokus des Titels liegt auf Erkundung und dem umfangreichen Baumodus, aber wer Krieg führen und plündern will, darf das natürlich auch tun.

Die Game-Engine besteht zum Teil aus Voxlar (die prominent gerade in Dreams zum Einsatz kommt), ihr könnt euch also darauf einstellen, selbst kleinste Komponenten in noch kleinere Partikel aufdröseln zu können. Mods sollen ebenfalls möglich werden, noch in diesem Jahr will Frozenbyte mit dem Game ins Early Access starten.

Hier seht ihr den Trailer auf Youtube.