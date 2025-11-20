Frozen-Stars schließen Verträge ab, um jeweils 60 Millionen Dollar zu verdienen, um zurückzukehren

"Willst du einen Schneemann bauen?" Nur wenn du bereit bist, mir 60 Millionen Dollar zu zahlen, Anna. So viel kostet es, Kristen Bell, Idina Menzel und Josh Gad für den dritten und vierten Frozen-Film zurückzuholen.

Wie TheWrap herausgefunden hat, ist dies eines der größten Erfolge in der Animationsgeschichte und zeigt, wie wertvoll Frozen für Disney ist. Der erste und zweite Film spielten beide weit über eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen ein, und es gibt eindeutig große Hoffnungen für den Dreierfilm, der 2027 erscheinen soll.

Das ist ein massiver Anstieg gegenüber dem letzten Deal, den das Trio abgeschlossen hat, der ihnen jeweils 15 Millionen Dollar für ihre Auftritte in Frozen II einbrachte. Es wird erwartet, dass dies keine Einmalzahlung ist und die 60 Millionen Dollar über Jahre verteilt werden, die an die Produktion der nächsten Frozen-Filme und deren Kassenerfolge gebunden sind. So wie es aussieht, müssen Disney, wenn diese Deals zustande kommen, weitere 180 Millionen Dollar in irgendeiner Form zurückverdienen.

Frozen III soll am 24. November 2027 erscheinen.