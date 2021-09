Frostresistentes Pokémon Mamutel verteidigt euer Team in Pokémon Unite

HQ

Nur ungefähr eine Woche nachdem das Pokémon-MOBA Pokémon Unite auf Handys verfügbar geworden ist, bekommt das Spiel einen warm angezogenen Neuzugang mit dickem Fell. Mamutel ist ein Eis-/Boden-Pokémon aus der vierten Generation, das die Rolle der Verteidigers übernimmt und einiges einsteckt, bevor es sich zurückziehen muss. Viele Angriffe dieser Kreatur frieren die Gegner kurzzeitig ein, was euer Team ausnutzen kann, um zu fliehen oder zum (Gegen-)Angriff anzusetzen.

Mamutel erreicht in Pokémon Unite erst auf Level 10 seine finale Form. Zuerst müsst ihr das kleine Fellknäul Quiekel auf Lv. 6 bringen und den Rest des Weges mit Keifel bestreiten. Der normale Angriff dieses Evolutionspaares verursacht bei jedem dritten Angriff mehr Schaden und friert Pokémon für kurze Zeit ein. Die Fähigkeit "Icicle Crash" lässt in einem ausgewählten Bereich Eiszapfen vom Himmel regnen und "High Horsepower" nutzt ihr, um in Gegner hineinzustürmen.

Quelle: The Pokémon Company.