Frostpunk friert im Oktober auf Konsole fest

11-Bit-Studios hat mit Frostpunk letztes Jahr hierzulande einen regelrechten Schneesturm verursacht, weil das Game schwerwiegende moralische Entscheidungen mit knallhartem Gameplay kombiniert. Nachdem der Titel bereits auf dem PC viele Fans begeistern konnte, hat uns der Entwickler heute das Erscheinungsdatum der geplanten Konsolenversionen verraten. Am 11. Oktober wird Frostpunk in der sogenannten Console-Edition auf Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Zur Feier der bevorstehenden Veröffentlichung haben 11-Bit-Studios einen neuen Trailer geteilt, der noch einmal die Faszination ihres Strategiespiels demonstriert. Der Titel soll übrigens auch physisch veröffentlicht werden, genauere Details dazu folgen aber erst später.

