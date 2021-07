Frostpunk: Erweiterungen bald auch auf Konsolen verfügbar

Nachdem sich PC-Spieler bereits in die Frostpunk-DLCs The Last Autumn, On the Edge und The Rifts verbeißen durften, sind bald die Konsolen-Spieler an der Reihe. Wie wir soeben per Pressemitteilung erfuhren, sollen die genannten Erweiterungen am 23. Juli auch für die PS4 und die Xbox One erscheinen. Falls uns demnächst eine weitere Hitzewelle erwarten sollte, könnt Ihr also parallel in eisigen Landschaften ums Überleben kämpfen.

Die DLCs sind im Season Pass enthalten, können aber auch einzeln erworben werden. Laut Pressemeldung wird demnächst eine Complete Edition erscheinen, die das Hauptspiel und die Erweiterungen bündelt.