Frostpunk auf Konsolen ist "kein Port - es ist eine vollständige Neugestaltung"

In diesem Sommer wurde die Konsolenversion von Frostpunk angekündigt, die uns voraussichtlich im Oktober erwartet. Auf der Gamescom hatten wir die Gelegenheit, uns mit Patryk Grzeszczuk zu unterhalten, dem Marketing Director von 11 bit Studios. Im Gespräch erklärte er uns, warum die Spielversionen für PS4 und Xbox One nicht als einfache Ports bezeichnet werden sollten:

"Aus unserer Sicht ist es kein Port", stellte er klar. "Es ist eine vollständige Neugestaltung des Spiels. Aus diesem Grund haben wir mehr als ein Jahr [...] gebraucht, um diesen Port zum Leben zu erwecken [...]". Was wir im Grunde genommen getan haben war das gesamte Paket vollkommen neu zu gestalten, angefangen bei der Steuerung über die Benutzeroberfläche bis hin zur allgemeinen Erfahrung. Damit die Spieler das Spiel so fühlen und spielen können, als wäre es vom ersten Tag an für die Konsolen entwickelt worden."

Wir haben mit Grzeszczuk auch ein wenig über die Ideen gesprochen, die hinter Frostpunk stehen, und ob das Spiel eine Botschaft enthält:

"Wir wollen Spiele über Dinge machen, die bei euch bleiben, nachdem ihr sie durchgespielt habt; etwas, das euch zum Nachdenken anregt und das euch hoffentlich dazu bringt, mit euren Freunden und eurer Familie darüber zu reden und so weiter."

In Frostpunk führt ihr eine menschliche Kolonie durch ein raues Winterklima und müsst dabei schwierige Entscheidungen treffen, um das Überleben der Gruppe zu gewährleisten. Wir haben das Game damals auf dem PC sehr genossen, auch weil es in der Tat ein wenig nachschwingt. Probiert ihr die Konsolenversion aus?

