Frostpunk 2 wurde auf September verschoben

HQ

Wenn ihr euch darauf gefreut habt, nächsten Monat die Fortsetzung des gut aufgenommenen Frostpunk zu sehen, müsst ihr leider länger warten als ursprünglich erwartet. Weil das Spiel sein Veröffentlichungsfenster Ende Juli aufgibt und stattdessen auf September verschoben wird.

Der Grund für die Verzögerung ist, dass sich der Entwickler zusätzliche Zeit nehmen möchte, um das Spiel weiter zu verfeinern und zu perfektionieren, nachdem es kürzlich eine Reihe von Fan-Feedback gegeben hat. Design Director Jakub Stokalski und Art Director Lukasz Juszczyk sagten zu diesem Thema:

"Basierend auf den Umfragen, die wir nach dem Spielen der Beta erhalten haben, lag die durchschnittliche Bewertung, die ihr uns gegeben habt, bei 8 von 10. Dafür sind wir super dankbar! Gleichzeitig war es nur ein kleiner Teil eines in Arbeit befindlichen, immer noch wachsenden Spiels. Obwohl unser Rückstand reichlich ist, war es eine Gelegenheit für uns, zu hören, was Ihnen gefallen hat und was noch nicht ganz angekommen ist.

"Dies ermöglichte es uns, die Dinge besser zu priorisieren und die Funktionen und Modifikationen, an denen wir bereits arbeiteten, in den Vordergrund zu stellen. Aber wir haben auch erkannt, dass wir mehr Zeit brauchen, um die Entwicklung von Frostpunk 2 abzuschließen, um das bestmögliche Erlebnis bei der Veröffentlichung zu gewährleisten."

Was das genaue Datum betrifft, auf das Frostpunk 2 verschoben wurde, so wird das Spiel nun am 20. September 2024 sein Debüt auf dem PC - und Game Pass am ersten Tag - geben.

Entwickler 11 Bit Studios hat sich einigen der Funktionen entzogen, die nun nach dieser Verzögerung zum Start verfügbar sein werden, und behauptet, dass wir uns auf "neue Ergänzungen der Spielmechanik, umfangreiche UI- und UX-Verbesserungen, ein beliebtes Stadt-Feature nach Bedarf, das das Entwicklerteam Zoom Stories nennt, und vieles mehr" freuen können.