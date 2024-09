Frostpunk 2 und Ara: History Untold bald im Game Pass verfügbar

HQ

Bisher hat Microsoft im Jahr 2024 eine phänomenale Auswahl an Titeln zum Game Pass hinzugefügt, und jetzt ist es an der Zeit zu sehen, was wir Ende dieses Monats bekommen. Diesmal liegt der Fokus mehr auf dem PC, aber es ist schwer, sich bei einer Auswahl wie dieser zu beschweren. Hier ist, was wir erwarten können und wann:



Wargroove 2 (Cloud, Konsole und PC) - 19. September



Frostpunk 2 (PC) - 20. September



Ara: History Untold (PC) - 24. September



Als Abonnent erhalten Sie außerdem jeden Monat eine Reihe von Vergünstigungen, und Ende September ist da keine Ausnahme. Weitere Informationen zu den Angeboten, die Sie mit dem Game Pass erhalten, finden Sie jetzt auf Xbox Wire, einschließlich des Expansion Pass für Persona 3 Reload.

Wie üblich werden auch einige Titel entfernt, also stellt sicher, dass ihr diese bis zum 30. September spielt. Wenn du etwas behalten möchtest, hast du bis dahin über dein Abo einen Rabatt darauf: