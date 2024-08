Frostpunk 2 kündigt eine große Enthüllung für morgen an

HQ

Frostpunk 2 sollte in der ersten Hälfte dieses Jahres erscheinen, aber im Juni wurden wir darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung tatsächlich im September kommen würde. Es ist bisher ein vollgepackter Monat, und Frostpunk 2 wird herausstechen müssen.

So wie es aussieht, wird uns das Spiel genau zeigen, wie es genau das macht. In den sozialen Medien wurde eine neue Enthüllung angeteasert. Es gibt ein paar kurze Gameplay-Clips, darunter einen T-Rex an einer Stelle, kombiniert mit der Enthüllung, dass wir morgen mehr erfahren werden.

Der 28. August wird also sicherlich ein großer Tag für Frostpunk-Fans. Hofft ihr, dass wir einen neuen Trailer oder eine detailliertere Gameplay-Enthüllung wie einen Stream sehen?