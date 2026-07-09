Frostpunk 2 hat eine Million Exemplare verkauft

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Es sind weniger als zwei Jahre vergangen, seit Frostpunk 2 auf dem PC erschien, kurz darauf folgten im Sommer 2025 auch Konsolenversionen. Während der Entwickler 11 Bit Studios dem Spiel und der größeren Serie verpflichtet ist und nächstes Jahr ein neues Projekt in der Reihe plant, hat das aktuelle Spiel gerade einen ziemlich beeindruckenden Verkaufsmeilenstein überschritten.

Es wurde gerade bekannt gegeben, dass Frostpunk 2 mehr als eine Million verkaufte Exemplare überschritten hat. Auch hier werden Exemplare verkauft und nicht eine Million Spieler insgesamt, da Frostpunk 2 im Game Pass verfügbar ist und die Spielerzahl zweifellos deutlich höher ist.

Über diese Leistung sagte 11 Bit: "Über 1 Million Seelen haben nun dem Ruf des Verwalters gefolgt und sind in das unerbittliche Frostland eingetreten. Der Generator hungert, das Öl muss fließen, und unser Überleben steht auf dem Spiel."