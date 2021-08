Frostpunk 2 angekündigt, bringt euch einen warmen Mantel für den ersten Trailer mit

11 bit Studios hat am Abend Frostpunk 2 offiziell angekündigt. Der Titel spielt 30 Jahre nach dem Original, es ist immer noch schweinekalt und die fossilen Brennstoffe neigen sich dem Ende zu. Wir schlüpfen erneut in die Rolle eines Anführers einer Metropole, der mit allen Mitteln versucht, seine Mitmenschen in diesem eisigen Land am Leben zu halten.

Die Mischung aus Städtebau und Stadtverwaltung wird mit schwierigen Entscheidungen gekoppelt, die das Überleben - oder den Untergang - der Menschheit bestimmen. Es gibt derzeit kein Veröffentlichungsdatum und auch noch keine Informationen zum Spiel selbst. Wir wissen aber immerhin schon einmal, dass das Team gewachsen ist und große Pläne hat. Bislang haben wir aber noch nichts gesehen. Der PC ist die Zielplattform.