Frostpunk 1886 angekündigt, mit Plänen für 2027

Erst kürzlich haben wir über die Nachricht berichtet, dass Entwickler 11 bit Studios Pläne hat, bereits 2027 ein neues Frostpunk-Spiel auf den Markt zu bringen, obwohl Frostpunk 2 noch sehr frisch und ziemlich neu ist. Nun, jetzt können wir dem noch etwas hinzufügen, indem wir darüber sprechen, was dieses Spiel sein wird.

Das polnische Studio hat gerade bestätigt, dass Frostpunk 1886 der Name des Spiels sein wird. Dies führt uns zurück zum Beginn der Apokalypse und wird sehen, was mit der Stadt New London passiert ist, als sie von der Great Storm getroffen wird.

Frostpunk 1886 gilt als "Rückkehr zu den Wurzeln des Franchise" und als ein Spiel, das sowohl für neue Spieler als auch für Veteranen geeignet ist. Es wird ein "hartes, moralisch herausforderndes Überlebenserlebnis" bieten und mit "neuen Inhalten, Mechaniken, Gesetzen und - vielleicht am aufregendsten - einem völlig neuen Purpose-Pfad unterstützt, der selbst den erfahrensten Spielern ein frisches Erlebnis bietet". Oh, und wir können auch eine grafische und visuelle Überarbeitung erwarten.

Da Frostpunk 1886 auf Unreal Engine und nicht auf der proprietären Technologie des Studios Liquid Engine aufbaut, wird das Spiel auch "zu einer lebendigen, erweiterbaren Plattform" und wird umfangreiche Mod-Unterstützung bieten, plus "die Möglichkeit, zukünftige DLC-Inhalte hinzuzufügen".

Während wir davon ausgehen können, dass in den kommenden Monaten weitere Informationen in Bezug auf Frostpunk 1886 enthüllt werden, weist 11 bit darauf hin, dass die vollständige Produktion des Spiels Anfang des Jahres begonnen hat und dass dieses Spiel parallel zu den zusätzlichen Inhalten für Frostpunk 2 entwickelt wird, was den Beginn einer neuen Ära für das Team markiert. "Eines, das sich darauf konzentrierte, interne Projekte häufiger als je zuvor zu liefern."