Frostpoint VR: Proving Grounds will euch ab 1. Dezember einheizen

Einige Entwickler aus dem Wasteland-3-Studio Inxile Entertainment arbeiten an einem VR-Shooter namens Frostpoint VR: Proving Grounds, der diese Woche ein Erscheinungsdatum erhalten hat. Wie wir aus der aktuellen Pressemitteilung herauslesen, wird das neue Projekt des Teams am 1. Dezember für die VR-Headsets Oculus Rift, HTC Vive VR und Valve Index erhältlich sein. Ihr könnt euch auf all diesen PC-Plattformen in strategische Zehn-gegen-Zehn-Multiplayer-Schlachten stürzen und aus verschiedenen Modi (wie Team Deathmatch und Conquest) wählen. Bislang sieht das alles nach einer relativ abgekühlten Erfahrung inmitten einer verlassenen Militärbasis in der Antarktis aus, doch unter der Brille wird es ja gerne mal etwas wärmer.

You're watching Werben