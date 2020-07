Frostpoint VR: Proving Gounds ist Inxiles nächstes Spiel

Brian Fargos Unternehmen Inxile Entertainment wird in Kürze das mit Spannung erwartete CRPG-Franchise Wasteland wiederbeleben, doch wie sich die Tage herausgestellt hat, ist das Strategie-Rollenspiel nicht das einzige Projekt, an dem das Studio derzeit arbeitet. Inxile hat diese Woche Frostpoint VR: Proving Grounds angekündigt, einen Team-basierten VR-Shooter für bis zu 20 Spieler in der Antarktis. Das Spiel bietet PvPvE-Modi, lässt also Spieler gegen Spieler gegen Computer-Feinde antreten. Die ersten Assets sehen vielversprechend aus, wer mehr erfahren will, der stöbert auf der offiziellen Webseite des Spiels herum. Frostpoint VR: Proving Grounds soll noch dieses Jahr für Steam VR und auf Oculus-Rift-Plattformen veröffentlicht werden.

