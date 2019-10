Das arme Säbelzahn-Eichhörnchen Scrat aus der legendären Animations-Filmreihe Ice Age hat wieder einmal seine kostbare Nuss verloren, deshalb müssen Spieler auf der ganzen Welt mit ihm zusammen in ein neues Abenteuer springen. Ice Age: Scrats Nussiges Abenteuer steht seit Ende letzter Woche auf PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One bereit, unten haben wir den Launch-Trailer und eine Mini-Let's-Play-Serie für euch am Start.

