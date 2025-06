Frosthaven Vorschau: Weniger Düsternis, mehr Chill

Wenn Sie ein Kenner von Brettspielen sind, kennen Sie vielleicht ein Spiel namens Gloomhaven. Das Tabletop-Erlebnis, bei dem Abenteurer in dunkle Dungeons geworfen wurden und sich Dutzenden von Feinden stellen mussten, erwies sich als so beliebt, dass es eine eigenständige Fortsetzung erhielt: Frosthaven. Gloomhaven hat auch eine digitale Version bekommen, die das Brettspiel in ein Videospiel verwandelt, und jetzt versucht Entwickler Snapshot Games, das Gleiche mit Frosthaven zu tun.

Es ist erwähnenswert, dass hinter Frosthaven ein anderes Studio steckt. Die Flaming Fowl Studios veröffentlichten Gloomhaven im Jahr 2021, und Snapshot hat seitdem diesen Mantel übernommen, um seine eigene Adaption zu liefern. Frosthaven dreht sich auch größtenteils um eine Schar von Helden, die verschiedene Szenarien bewältigen, in denen sie Feinde bekämpfen, auf Fallen achten und sich selbst am Leben halten müssen.

Es ist wirklich klassisches Fantasy-RPG-Zeug, aber was sofort an Frosthaven auffällt, ist die Hingabe von Snapshot, dass es sich wie ein Brettspielerlebnis anfühlt. Es ist ein bisschen rücksichtsloser, da man nicht zurückgehen oder sich an etwas erinnern kann, das man wie im wirklichen Leben tun wollte, aber das Spiel verwendet kachelbasierte Karten, kartenbasierte Kämpfe und mehr, um sicherzustellen, dass es sich anfühlt, als würde man die Erfahrung von seinem Tisch auf seinen Computer übertragen.

Wir hatten während unserer Zeit mit der Demo Zugang zu vier Helden und haben den Drifter abgeholt. Unser Inox Drifter ist eine seltsame Mischung aus Ziege, Eisbär und Mensch und schwingt eine Keule und einen Bogen, um Feinde zu besiegen. Zu uns gesellte sich ein Entwickler, der den Bannerspeer spielte, wobei der Knochenformer und der Todesläufer für uns Rätsel blieben. Insgesamt 17 Helden werden dem Spiel bei der vollständigen Veröffentlichung hinzugefügt, mit der interessanten Möglichkeit, Charaktere in den Ruhestand zu schicken, sobald sie bestimmte Bedingungen erfüllt haben.

Im Grunde genommen wird dein Held nicht endlos von der Handlung mitgerissen und kann sich entscheiden, sich von einem Leben im Kampf zurückzuziehen, sobald er ein bestimmtes Startziel erreicht hat. Auf diese Weise kannst du dann einen neuen Charakter aufnehmen. Mit potenziell 200 Stunden, die man braucht, um das gesamte Spiel (einschließlich weit über 100 Szenarien) für einen Erstspieler zu durchspielen, ist es schön zu wissen, dass man diesen Berg nicht noch einmal bewältigen muss, wenn man einen Neuanfang machen will, und dass es mehr als einen einzigen Helden braucht, um Frosthaven zu retten.

Unsere Demo begann damit, dass der Außenposten von Frosthaven von dem Yeti-ähnlichen Algox angegriffen wurde, der den Ort absolut verwüstete. Wenn wir in die Action treten, hinterlassen wir eine schöne Darstellung der Szene, um in die Schlacht zu ziehen. Wie bereits erwähnt, finden die Kämpfe auf einer kachelbasierten Karte statt, auf der Feinde und Verbündete an der Reihe sind, ähnlich wie in Baldur's Gate III. Wenn du an der Reihe bist, nimmst du zwei Karten aus deinem Deck, um sie zu spielen. Je nachdem, wie stark diese Karten sind, wirst du früher oder später in der Zugreihenfolge gehen. Du verwendest dann eine der Fähigkeiten einer Karte und dann die zweite Fähigkeit einer anderen. Jede Karte wird in zwei Hälften geteilt, und du kannst eine Hälfte einer Karte in einem Zug verwenden. Normalerweise konzentriert sich eine Hälfte darauf, Schaden zu verursachen, während die andere es dir ermöglicht, dich zu bewegen, Verbündete zu stärken und andere Aktionen auszuführen. Obwohl ich nicht an die Kämpfe von Gloomhaven oder Frosthaven gewöhnt bin, dauerte es nicht lange, bis ich den Überblick über das Geschehen bekam. Es gibt ein Gefühl der Zufälligkeit im Kampf, das durch Schadensmodifikatoren hervorgerufen wird, die jedes Mal gewürfelt werden, wenn du Schaden verursachst oder er dir zugefügt wird.

Es kann zwar sein, plötzlich -1 auf eine Schadenszahl zu bekommen, aber man bekommt nur eine begrenzte Anzahl dieser Modifikatoren pro Begegnung. Ihr Glück wird also nicht ewig sein, und bald werden Sie anfangen, einige positive Aspekte zu sehen. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man früh wirklich Glück hat. Ich kann zwar nicht behaupten, dass ich Stunden damit verbracht habe, die Kämpfe des Spiels zu spielen, aber der Einblick, den ich bekam, reichte aus, um mein Interesse zu wecken und mich dazu zu bringen, das System mehr zu lernen. Nachdem wir das Szenario beendet hatten, wurden wir zurück in die Welt von Frosthaven geworfen, trafen den Bürgermeister und erhielten Unmengen von Dialogen, die zeigten, wie weit man in diese Welt gehen kann, wenn man will. Einer für die Leser vielleicht, aber die Dialoge sind alle von dem gesprochen, was wir bisher gesehen haben, einschließlich der vertonten Erzählung, wenn Sie also keine Lust auf das Lesen haben, können Sie sich einfach die hübschen Bilder ansehen und zuhören.

Anschließend erhalten wir einen Überblick über Frosthaven selbst. Ein Außenposten, der in der bitterkalten Wildnis errichtet wurde, ist nicht gerade ein erstklassiges Urlaubsziel, und nach dem Überfall zu Beginn des Spiels befindet er sich in einem traurigen Zustand. Aber abgesehen davon, dass wir losziehen und mehr über die Geschichte erfahren, dreht sich ein großer Teil von Frosthaven um die Stadt selbst. Aufbau von Schlüsselbereichen, um es zu einer funktionierenden, effizienten Siedlung zu machen. Wir haben nicht ganz gesehen, wie Frosthaven aufgebaut wurde, aber es ist schön zu wissen, dass deine Abenteuer echte Auswirkungen auf die Welt haben können. Auch auf der breiteren Karte siehst du, wie mehr Leben ankommt, während du die Welt um dich herum erkundest und Geheimnisse aufdeckst, als wärst du ein Kartograph, der ausgesandt wurde, um alles zu entdecken, was es in der Umgebung von Frosthaven zu finden gibt.

Ich habe noch nicht genug von Frosthaven gesehen, um wirklich einen richtigen Eindruck davon zu bekommen, aber es sieht nach einem starken RPG für diejenigen aus, die das Brettspiel entweder zum ersten Mal erleben oder einen weiteren Durchlauf im digitalen Format absolvieren wollen. Das Ausmaß scheint immens zu sein, die Kämpfe taktisch und präzise und die Geschichte voller Geheimnisse, um dir eine Weile mehr Fragen zu stellen, als du Antworten bekommst. Ein fleischiges RPG, für alle, die eines suchen.