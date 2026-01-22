Eindrücke zu Frosthaven - Legacy of the Algox: Mehr von allem

Manchmal wirken Early-Access-Spiele nach kurzer Zeit völlig unerkennbar. Vielleicht ist "unerkennbar" nicht das richtige Wort für Frosthaven von Snapshot Games, aber mit dem neuen Update Legacy of the Algox fühlt es sich so an, als wäre das Spiel von einem Projekt, das eindeutig den Eindruck eines Early-Access-Titels vermittelte, zu einem Spiel geworden, das langsam Gestalt annimmt.

Ich werde nicht auf den Grundsatz des Spiels oder die Kampfmechaniken eingehen, denn wenn ihr einen allgemeineren Frosthaven Eindruck möchtet, findet ihr ihn hier. Zugegeben, es gab seitdem einige große Änderungen an der Benutzeroberfläche und Ähnlichem, zusammen mit vielen Verbesserungen bei der Stabilität, aber insgesamt verwenden wir weiterhin Karten für den Kampf, setzen uns mit einer rauen, winterlichen Landschaft zusammen mit den vielen Bestien und Übeln auseinander, die darin leben, und bauen eine kleine Stadt auf, die wir für die Zeit, die wir in Frosthaven verbringen, unser Zuhause nennen können.

Das Legacy of the Algox-Update konzentriert sich - wie ihr vielleicht schon vermutet habt, wenn ihr das Spiel schon einmal gespielt habt - auf die Algox. Sie sind eine Rasse yetiähnlicher Kreaturen mit weißem Fell, großen Hörnern und einem Ruf für Plünderungen. In diesem zweiten großen Handlungsbogen werden wir mehr von ihrer schamanistischen Seite sehen, und in der Demo, die wir gesehen haben, gab es ein Szenario, in dem wir einige unserer Gruppe in das Geisterreich geschickt haben, um zwei Schamanen zu schützen, während die übrigen Helden bei ihren physischen Körpern blieben. Wie bei der Handlung mit den Unfettered im ersten großen Update des Spiels wird uns der Legacy of the Algox-Arc eine große Story-Kampagne bieten, in der wir unseren pelzigen Freunden helfen, um ihre Unterstützung während des finalen Arcs zu erhalten, der mit dem Launch 1.0 von Frosthaven veröffentlicht wird.

In der kurzen Zeit, die wir mit Frosthavens neuem Update hatten - das, wie man hinzufügen sollte, zurückhaltend war - bekam die Geschichte nur wenig Aufmerksamkeit. Es ist jedoch erwähnenswert, dass es inzwischen etwa 90 Szenarien zu spielen gibt, die Frosthaven als Hauptmissionen bezeichnet. Das ist ein Anstieg von 37 zum Start und zeigt, wie viel ausgearbeiteter das Spiel heutzutage ist. Etwas anderes, das viele Ergänzungen erhalten hat, ist die Auswahl an spielbaren Helden, die jetzt auf 14 gestiegen ist, statt der 8, mit denen das Spiel im Early Access gestartet wurde. Legacy of the Algox bringt uns drei neue Charaktere, die jeweils recht eigenständig wirken, wobei mindestens ein paar auch etwas komplex sind.

Die Infuser legt die Kraft der Elemente in ihre Waffen und greift an. Man ist auf die verfügbaren Elemente angewiesen, kann aber seine eigenen Angriffe schwächen, um sie auszuführen. Sie braucht vielleicht ein oder zwei Runden, um alle benötigten Elemente vorzubereiten, aber sobald man sie hat, kann man mehrere Karten in einem Zug auslösen, was bedeutet, dass sie im Kampf stark schneeballt. Der zweite Charakter, den die Entwickler als Shackles bezeichneten, scheint es zu genießen, debuffs und generft zu werden. Sein Spiel erlaubt es ihm, negative Effekte zu übertragen, um mehr Schaden zu verursachen, und er kann sogar immun dagegen werden. Stellt euch ihn wie einen Tank vor, der alle Debuffs auf sich nimmt, die ihr ihm nur geben könnt, und dann, sobald er sie alle aufgenommen hat, einen riesigen Schadensverursacher.

Zu guter Letzt gibt es noch Metal Mosaic, einen Unfettered-Charakter, der auf einer Druckmechanik basiert. Seine Druckanzeige füllt sich oder leert sich mit verschiedenen Moves, und man muss mit ihm ein Zahlenspiel spielen, um sein Potenzial während eines Szenarios zu maximieren. Wenn Charaktere Anzeigen haben, implementiert das neue UI-System sie rechts neben ihren schicken neuen Porträts, sodass sie leicht sichtbar sind. Farbenblinde Nutzer könnten diese Messinstrumente etwas problematisch finden (ich erwähne das als jemand, der kürzlich festgestellt hat, dass ich Schwierigkeiten habe, Grün- und Blautöne richtig zu erkennen), aber es gibt Pläne, diese Barrierefreiheit später hinzuzufügen.

Snapshot hofft außerdem, eines Tages eine Tutorial-Mission für jeden der spielbaren Charaktere von Frosthaven zu haben, damit man sie testen kann, bevor man entscheidet, wen man auf sein Abenteuer mitnimmt. Allerdings sind die Ressourcen dafür momentan etwas begrenzt. Es würde sicherlich helfen, den Spielern einen Vorgeschmack auf bestimmte Charaktere zu geben, aber da der Infuser und das Metal Mosaic vor allem erst freigeschaltet werden, wenn man viel Zeit in Frosthaven verbracht hat, sollte man bis zum Zeitpunkt der Ermittlung an deren Mechaniken gut angepasst sein. Das alles wirkt gut durchdacht, und Snapshot hat ein großartiges Gefühl dafür, was es Frosthaven sein will, sowie wie es eine großartige Ergänzung zum Brettspiel sein kann, während es sich genug davon unterscheidet, um ein eigenständiges Erlebnis zu sein. Fügt man noch einige wunderschöne neue Startbildschirme hinzu, sieht Legacy of the Algox bisher wie ein großartiger Höhepunkt für das Frosthaven-Erlebnis aus.