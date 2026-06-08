Frontier über Planet Zoo 2 s Naturschutzbemühungen: "Es geht darum, Menschen zu helfen, die Zusammenhänge zwischen Naturschutz und Ökologie herzustellen"

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Es sind viele interessante Verbesserungen und Verbesserungen für Frontier Developments' Plant Zoo 2 geplant, nicht zuletzt in Bezug auf Grafiken, Veränderungen der Lebensqualität und auch die Einbindung von Wasser- und Vogelarten. Aber einer der weiteren Schlüsselbereiche, in denen das Spiel Verbesserungen erlebt, ist der Naturschutz und dass Frontier nun ein Naturschutzsystem bieten kann, das besser zu dem übereinstimmt, was es im Originalspiel geplant, aber nicht ganz umsetzen konnte.

In diesem Zusammenhang hatten wir die Gelegenheit, mit Game Director Gareth Hughes in einem vollständigen Video-Interview zu sprechen, das Sie unten vollständig ansehen können. In diesem Interview haben wir das Naturschutzelement angesprochen, wobei Hughes erklärte, warum es wichtig ist, dies im Spiel einzubeziehen.

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"Nun, ich denke, dass Planet Zoo und jetzt Planet Zoo 2 hauptsächlich unterhalten, aber auch ein wenig aufklären. Es gibt Dinge wie die Zoopedia im Spiel, wo die Leute viele Details über die Tiere, ihren Lebensort auf der Welt, die Ökosysteme, die sie mögen, und die Arten, mit denen sie leben, erfahren können. Ich finde diesen Aspekt, unserem Publikum diese Informationen zu geben, wirklich cool.

"Und für mich sind die Wildschutzgebiete wirklich eine Erweiterung dieses Kernthemas, das es bereits im Planet Zoo gab. Wir hatten in diesem Spiel nie wirklich die Chance, es vollständig in ein echtes Spielerlebnis umzusetzen. Natürlich gibt es das Wohlergehen innerhalb der Zoos, und wir pflegen und bauen darauf auf. Aber die Wildschutzgebiete bieten dem Spieler eine völlig neue Erfahrung in Bezug darauf, wie er Naturschutz in der realen Welt und im Spiel sieht.

"Also, als Beispiel: Diese Wildschutzgebiete dienen nicht nur dazu, Tiere freizulassen. Es geht darum, ein echtes, natürliches Zuhause und Lebensraum für diese Tiere zu schaffen. Es gibt also das Rewilding, die Wiederherstellungsaspekte der Umwelt, die dann die Freilassung dieser Tiere aus Ihren Zoos in die Wildnis ermöglichen. Und ich denke, es ist für mich wirklich, wirklich interessant, Menschen dabei zu helfen, die Zusammenhänge zwischen Naturschutz und Ökologie zu erkennen, wie diese komplexen Netze zwischen Tieren und Umwelt funktionieren. Und wir wollen diese Leidenschaft teilen und sie in diesem wunderschön aussehenden Paket von Wildschutzgebieten im Spiel umsetzen können, ich finde das großartig."

Wir erkundigten uns außerdem bei Hughes nach Frontiers Methode zur Auswahl eines Schutzgebiets und was dazu gehört, einen geeigneten Standort für einen Wiederverwilderungsplatz im Spiel zu bestimmen, wobei ein bestätigtes Beispiel das Great Rift Basin in Afrika ist.

"Also, ich denke, wir betrachten es aus mehreren verschiedenen Blickwinkeln. Erstens brauchen wir genug Tiere, die zusammenleben können, damit das funktioniert. Wenn wir also ein Gebiet identifizieren, das für uns ein gutes Wildschutzgebiet in Planet Zoo 2 wäre, muss es in der Lage sein, eine große Vielfalt verschiedener Tiere zu unterstützen. Eigentlich wollen wir aquatische, vogelartige und terrestrische Tiere gemeinsam in diese Gebiete entlassen können. Also, wissen Sie, das ist ein Filter, wenn Sie so wollen, wie wir wählen. Der andere ist, sich reale Naturschutzprojekte anzuschauen und einige davon im Spiel zu spiegeln, damit die Leute dieses 'Oh ja, das habe ich im Fernsehen gesehen', richtig, in dieser großartigen Dokumentation, die ich kürzlich gesehen habe, haben können. Ich kann das irgendwie nachstellen. Also ja, ich denke, diese beiden Dinge sind wirklich das, was unsere Entscheidungen bestimmt."

Für mehr zu Planet Zoo 2 lesen Sie unbedingt unsere spezielle Vorschau des Spiels und besuchen Sie auch hier für weitere Informationen zu den Startplänen des Projekts.