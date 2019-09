Frontier Pursuits: Drei neue Klassen, Outlaw-Pass und mehr erreichen am Dienstag Red Dead Online

Rockstar hat uns letzte Woche Infos zum großen Sommer-Update "Frontier Pursuits" von Red Dead Online geschickt. Am Dienstag, den 10. September, werden drei spezialisierte "Berufe" (Kopfgeldjäger, Händler, Sammler) mit dem kostenlosen Update in den Multiplayer von Red Dead Redemption 2 gelangen.

Spieler, die ein Kopfgeldjäger werden möchten, können die entsprechende Lizenz dafür zum Preis von 15 Goldbarren in Rhodos erwerben. Um Händler zu werden müssen wir zu Cripps in unserem Camp, der uns für den gleichen Preis an seinem Handelsunternehmen beteiligt. Sammler müssen zur mysteriösen Madam Nazar, die uns einen großen Rucksack gibt. Wer die 15 Goldbarren für das offenbar sehr teure Leder nicht zahlen will, kann alternativ alle 54 Spielkarten in GTA Online suchen - Rockstar belohnt treue Spieler also.

Das Update führt außerdem einen temporären Händler ein, das In-Game-Unternehmen "Wheeler, Rawson & Co." Mitglieder des nicht ganz so exklusiven Clubs (wer zwischen dem 10. September und dem 18. November dort etwas kauft, wird automatisch zum Mitglied) erhalten im Spiel automatisch kostenlose Belohnungen, wie neue Kleidung, Accessoires, zusätzliches Geld, kostenlose Stärkungsmittel und mehr.

Mit dem sogenannten Outlaw Pass schielt Rockstar Games in Richtung Battle-Royale-Games, denn das ist quasi ein Battle-Pass, wie wir ihn aus Fortnite, Apex Legends und PUBG kennen. Man kauft sich für 35 Goldbarren im Spiel eine weitere Fortschrittsmechanik, die uns zusätzliche Ausrüstung, spezielle kosmetische Gegenstände, Dekorationen für das Camp, Geld und Gutscheine bescheren. Insgesamt 70 Ränge warten darauf, von euch freigespielt zu werden, im Video bekommt ihr von all dem eine bessere Vorstellung. Red Dead Redemption 2 ist für Playstation 4 und Xbox One verfügbar.