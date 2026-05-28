Frontier kündigt Planet Zoo 2 an, der im Oktober auf PC und Konsolen erscheinen soll

HQ

Wir steuern auf die vielleicht geschäftigste Woche des Jahres für Videospielankündigungen und Neuigkeiten zu, denn die 'Nicht-E3'-Phase, die viele als Summer Game Fest betrachten, beginnt ab nächster Woche, wobei die erste von zahlreichen Shows die nächste PlayStation State of Play am 2. Juni ist.

Mit einer Vielzahl von Shows am Horizont hat Frontier Developments beschlossen, voreilig zu sein und den großen Spielstart für 2026 mit der breiteren Welt zu teilen, wobei dies der lang erwartete Nachfolger von Planet Zoo ist.

Bekannt einfach als Planet Zoo 2, ist dieses Projekt eine Fortsetzung, die darauf abzielt, auf dem Format und der Formel aufzubauen, die so viele im Laufe der Jahre lieben gelernt haben. Es beinhaltet das bekannte Zoo-Bau-Set und eine Vielzahl von Landbewohnern, für die man Gehege bauen kann, aber dieser Titel geht auch über das Übliche hinaus, indem er Fans auch Möglichkeiten bietet, Gehege für fliegende und aquatische Tiere zu schaffen.

Planet Zoo 2 gilt als "Frontiers fortschrittlichstes Zoo-Simulationsspiel bisher" und steigert zudem die Optik der Serie, indem es hochauflösende Felle, Federn und Schuppen für seine Kreaturen bietet – zusätzlich zu verbessertem Tierverhalten, das jedes Tier authentischer als je zuvor wirken lassen sollte.

Darüber hinaus können wir erwarten, dass sich das Projekt noch stärker auf Konservatismus konzentriert, da die Spieler weltweit Naturschutzaufgaben übernehmen werden, darunter die Revitalisierung ikonischer Wildschutzgebiete und die Schaffung lebender Ökosysteme. Das kommt natürlich zusätzlich zur Schaffung eines funktionierenden, unterhaltsamen, finanziell tragfähigen und zufriedenstellenden Zoos sowohl aus der Perspektive der Gäste als auch der Tiere, die er hält.

Planet Zoo 2 soll am 13. Oktober auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, mit zwei verfügbaren Versionen. Es wird ein reguläres Standard-Bundle geben, das £39,99/€49,99 kostet, aber auch eine Deluxe Edition mit £54,99/€64,99, die außerdem das Deluxe Upgrade Pack bietet, das sechs zusätzliche Tierarten und eine Vielzahl exklusiver Tierschilder für dekorative Zwecke enthält.

Wir können bald mehr von Frontier über das Spiel erwarten, da uns mitgeteilt wird, dass es sowohl auf der Wholesome Games Showcase als auch auf der PC Gaming Show am 6. bzw. 7. Juni erscheinen wird.